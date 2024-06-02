أخبار اليمن : اجراء عملية تشغيل تجريبي لمصنع الغزل والنسيج

اجراء عملية تشغيل تجريبي لمصنع الغزل والنسيجاطلع وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر اليوم، على أوضاع مصنع الغزل والنسيج.

وخلال الزيارة أشرف الوزير المطهر على عملية التشغيل التجريبي بعد استكمال أعمال الصيانة.

واستمع الوزير المطهر ومعه نائب وزير الصناعة أحمد الشوتري خلال زيارتهما لأقسام المصنع من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج أحمد المأخذي إلى شرح حول أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المعدات وسير العمل التجريبي في أقسام استقبال القطن المحلي والتصفية والغزل والنسيج والصباغة والطباعة والخياطة.

وأشاد وزير الصناعة بجهود قيادة المؤسسة والكوادر الفنية بالمصنع في التغلب على الكثير من الإشكاليات وتجاوز العثرات ووضع المصنع على طريق الإنتاج.

وأكد حرص قيادة الوزارة على تقديم الدعم لانتظام وتطوير الإنتاج بالمصنع وتحقيق المنافسة في السوق المحلية.

وأفاد الوزير المطهر بأن وزارة الصناعة والتجارة تولي الصناعات المحلية القائمة على المواد الخام المحلية اهتماماً من حيث دعم العملية الإنتاجية وحماية المنتج المحلي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة استراتيجية متدرجة لتحول الصناعات المحلية نحو استخدام المواد الخام المحلية لما لذلك من أهمية اقتصادية تسهم في إيجاد أنشطة متعددة تسهم في توفير فرص عمل تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال أن انتظام العمل في المصنع سيعمل على تشجيع زراعة القطن محلياً بعد أن كادت زراعته تندثر في تهامة .. مؤكداً أن قيادة وزارة الصناعة ستعمل مع قيادة المؤسسة على المزيد من الخطوات المثمرة.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة أهمية الحفاظ على المصنع ومعداته والنجاحات المحققة للسير باتجاه عملية إنتظام الإنتاج والتطوير المستمر بالاستفادة من الكوادر الفنية المحلية.

وشدد على أهمية تحفيز الصناعات المحلية لتكون منتجاتها بديلاً عن المنتجات المستوردة.