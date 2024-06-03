أخبار اليمن : توقعات بأجواء حارة وأمطار على 6 محافظات

توقعات بأجواء حارة وأمطار على 6 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء شديدة الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 - 44 درجة مئوية.

وأفاد المركز أن الأجواء في المناطق الساحلية والسهول وأرخبيل سقطرى ستكون حارة ورطبة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36- 40 درجة مئوية.

كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات جحة، المحويت، إب، تعز، ريمة والضالع.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية، والحارة في المناطق الساحلية والسهول، داعيا إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، منبها من هطول الأمطار وعدم التواجد في بطون الأودية.

