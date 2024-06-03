أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36479

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36479أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و479 شهيداً، بالإضافة إلى 82 ألفاً و777 مصاباً.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطناً وإصابة 150 آخرين بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ241 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.