اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه
8a1f046cac.jpg
d173737d3d.jpg
5742aa4486.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالعزيز مقبل كليب الكبيشي، في وفاة شقيقه سعيد

0ab0f0ca52.jpg
دوت الخليج -
الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالعزيز مقبل كليب الكبيشي، في وفاة شقيقه سعيد مقبل كليب الكبيشي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الكبيشي في منطقة بني جابر عزلة الأيفوع بمديرية المواسط محافظة تعز في هذا المصاب، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،

a11dad39b3.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
30bea77cb9.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
da9e14b838.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 2a345b159b.jpg 2003-2024 89e6ba93c6.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا