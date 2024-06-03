أخبار اليمن : الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه

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المؤتمر نت - الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه
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دوت الخليج -
الوهباني يعزي عبدالعزيز الكبيشي بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالعزيز مقبل كليب الكبيشي، في وفاة شقيقه سعيد مقبل كليب الكبيشي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الكبيشي في منطقة بني جابر عزلة الأيفوع بمديرية المواسط محافظة تعز في هذا المصاب، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،
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