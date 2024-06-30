أخبار اليمن : 37877 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

37877 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37877 معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفاً و969 جريحاً منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وعلى الطرقات، إذ تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 43 فلسطينياً وإصابة 111 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، عبر زيادة القصف العشوائي المتواصل جوًّا وبرًّا وبحرًا، مرتكبا مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين بالرغم من تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.