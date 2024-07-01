دوت الخليج -

7 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد 7 فلسطينيين بينهم طبيب وطفلة وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 7 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونساستشهد 7 فلسطينيين بينهم طبيب وطفلة وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت سبعة فلسطينيين إثر القصف الإسرائيلي المستمر والمكثف على جميع المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت جميع الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة على النزوح مرة أخرى من شرق المدينة، بالتزامن مع بدء عملية عسكرية جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.