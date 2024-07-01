15 فنان عالمي يشاركون في ملتقى تشكيلي بالقاهرة

15 فنان عالمي يشاركون في ملتقى تشكيلي بالقاهرةأعلن المنتدى العربي للفنون عن أسماء الفنانين الفائزين للمشاركة في "ملتقى وصلون الدولي للفنون التشكيلية"، الذي يعتبر أول ورشة تشكيلية دولية تنظمها جهة يمنية في الخارج، وسابقة فنية تحسب للفن التشكيلي اليمني ورواده.

وبحسب المنتدى تم اختيار 15 فناناً يمثلون 15 دولة عربية وأجنبية للمشاركة في ملتقى وورشة وصلون التي ينظمها المنتدى خلال الفترة من ١ الى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، في العاصمة المصرية القاهرة.

أسماء الفنانين المشاركين:

راج كومار ستاباثي الهند

هشام طقش لبنان

يوسف ابراهيم المملكة العربية السعودية

عبد الرزاق حمودة سويسرا / تونس

قسطنطين ميجليوريني إيطاليا

عبد الرحيم حمزة المغرب

وليد سراب الكويت

منى مرعى العراق

ربا أبو شوشة الأردن

سبأ جلاس اليمن

عادل الليثي مصر

سحر اللوذعي الولايات المتحدة الأمريكية

سالم السلامي سلطنة عمان

انوار فنون فلسطين

انمار علواني سوريا

وأوضح رئيس المنتدى العربي للفنون الفنان ردفان المحمدي "المنسق العام لملتقى وصلون"، أن الملتقى الذي سينظم بمشاركة متجر “ديمة آرت” وبرعاية الدكتور مروان الخالد، يهدف إلى إثراء التجارب التشكيلية وتحفيز الفنانين على الاستمرار في الإبداع والابتكار الذي ينتج أفكاراً وألواناً تعززُ من قيمة الفن ورواده.

بدوره لفت الراعي للملتقى الدكتور مروان الخالد، إلى أن الحركة التشكيلية اليمنية تشهد حراكاً مستمراً مشيداً بدور الفنانين اليمنيين الذين عبروا بأعمالهم الفنية حدود الوطن.

وأشار الخالد إلى أن الملتقى يمثل إضافة هامة للفن التشكيلي اليمني، وحدثاً مهماً للتشارك وتبادل الخبرات واكتساب المهارات الخاصة في هذا المجال.

وتمتلك اليمن جيلاً فاعلا من الفنانين التشكيلين الذين تحضر ابداعاتهم في الفعاليات والأنشطة العربية والدولية، ويُعد ملتقى "وصلون" احدى ثمار أنشطة وحضور التشكيليين وإبداعاتهم الجميلة وعبر أجيال مختلفة.

وبهذا الملتقى يدشن المنتدى العربي للفنون مرحلة جديدة من الأنشطة والحضور التشكيلي اليمني والتشبيك مع فناني العالم وتبادل الأفكار والخبرات وتقنيات الرسم في كافة مدارس التشكيل.