أخبار اليمن : تطورات جديدة مفاوضات تبادل الأسرى

تطورات جديدة مفاوضات تبادل الأسرى
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن مستجدات مفاوضات الأسرى بين الوفد الوطني وطرف العدوان والجارية في سلطنة عمان.
وقال غرودنبرغ في بيان اليوم، إن "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن".
وأشار إلى أن الأطراف توصلت لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان.
وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، قد أكد في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق مع الطرف الآخر لضم محمد قحطان في صفقة التبادل المتفق عليها، خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بشأن ملف الأسرى.
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