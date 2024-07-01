أخبار اليمن : استهداف 4 سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية

استهداف 4 سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيليةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة واستهدفت سفينة (MSC Unific) الإسرائيليةَ في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، فيما استهدفت العملية الثانية التي نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة سفينةَ (Delonix) النفطيةَ الأمريكيةَ في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال (Anvil Point) البريطانية في المحيط الهندي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.. مبينة أنه تم استهداف هذه السفينة بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية.

ولفت البيان إلى أن العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخِ المجنحة واستهدفت سفينة (Lucky Sailor) في البحر الأبيض المتوسط لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.