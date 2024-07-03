مستقبل وطن: تشكيل الحكومة الجديدة قادر على إجادة التعامل مع التحديات

جدة - نرمين السيد - اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الحكومة الجديدة

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إنَّ تشكيل الحكومة الجديد جاء متناغمًا ومليئًا بشخصيات بارزة تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإجادة التعامل مع التحديات الحالية.





وأوضح السعيد، في تصريحات له، أنَّ الحكومة ينتظرها الكثير من التحديات على رأسها الحد من زيادة الأسعار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وضبط الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتقليل فاتورة الاستيراد، ووضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها بتحسين مستوى الخدمات بجانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وشدد على ضرورة دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والتي تمثل مصدرًا مهمًا وركيزةً من ركائز الدخل القومي وزيادة الناتج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، والعمل على إشعار المواطن بتحسن في أوضاعه المعيشية.

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