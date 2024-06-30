أخبار اليمن : صنعاء تزيح الستار عن زورق "طوفان المدمر"

صنعاء تزيح الستار عن زورق "طوفان المدمر"
أزاحت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، الستار عن زورق "طوفان المدمر" الذي يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة.
ويعد هذا الكشف هو الرابع خلال شهر يونيو الجاري لسلاح نوعي دخل معركة إسناد غزة، ابتدأ من صاروخ "فلسطين" الباليستي مرورا بزورق "طوفان1" ثم صاروخ "حاطم2" الباليستي الفرط صوتي.
و"طوفان المدمر" هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأس حربي يزن 1000 – 1500 كجم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، بتحكم يدوي وتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.
وعرض الإعلام الحربي مشاهد لإحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة Transworld Navigator" " في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.
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