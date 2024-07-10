أخبار اليمن : شهيدان و7 جرحى باستهداف منازل في تعز

شهيدان و7 جرحى باستهداف منازل في تعز
استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون معظمهم من الأطفال جراء استهداف طيران العدو المسير لمنازل مواطنين في مديرية صبر الموادام بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي أن الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان ألقى قذيفة على منازل المواطنين في عزلة حبور في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 7 جلهم أطفال.
ويرتكب مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز بين الفينة والأخرى جرائم بحق المواطنين بعمليات قنص واستهداف بالمدفعية والطيران المسير وتسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في ممتلكات ومنازل المواطنين.
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