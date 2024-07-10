أخبار اليمن : مفاجأة مدوية .. ميسي يعلن اعتزاله دوليا

مفاجأة مدوية .. ميسي يعلن اعتزاله دولياألمح النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، إلى أن بطولة كوبا أمريكا الحالية هي الأخيرة في مشواره مع راقصي التانجو الدولي.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا، بالفوز صباح اليوم الأربعاء (2-0) على كندا، لينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا وأوروجواي، في نهاية يوم الأثنين المقبل.

وسجل ميسي أول أهدافه في بطولة كوبا أمريكا الحالية في مرمى كندا، في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ورفع ميسي عدد أهدافه للرقم 14 في بطولة كوبا أمريكا، ليصبح ثالث هدافي المسابقة القارية على مر التاريخ، على بعد 3 أهداف عن لقب الهداف التاريخي.

اعتزال ميسي:

وقال ميسي في تصريحات عقب التأهل لنهائي كوبا أمريكا: "كانت بطولة صعبة للغاية، مع ملاعب سيئة للغاية، ودرجات حرارة مرتفعة جدا ومنتخبات صعبة للغاية".

وأضاف: ليس من السهل الوصول إلى النهائي، وهو الرابع لهذه المجموعة، سنحاول ونحاول أن نصبح أبطالًا مرة أخرى".

وواصل ليو قائلا: "هذه هي المعارك الأخيرة وأنا أستمتع بها على أكمل وجه".

واستطرد بقوله: "علينا أن نستمتع بكل ما نعيشه كفريق وكمنتخب وطني، ما حققناه صعب للغاية، علينا الاستفادة منه".

وأوضح قائلا: "أنا اعلم أنها معاركي الأخيرة".