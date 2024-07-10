أخبار اليمن : أفضل الحواسيب المحمولة لعام 2024

أفضل الحواسيب المحمولة لعام 2024هناك أحيان تريد فيها التبديل بين الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي، ولكنك تكره الاضطرار إلى حمل كلا الجهازين معك. إذا كنت غالباً ما تجد نفسك في هذا الموقف، فإن الجهاز مزدوج الاستخدام يعتبر مثالياً بالنسبة لك.

تقدم هذه الأجهزة أفضل ما في العالمَين؛ اذ تتميز أفضل الحواسيب المحمولة المزدوجة (2 في 1، 2-in-1) بأنها متعددة الاستخدامات للغاية، وتسمح لك بأداء مهام أكثر بكثير من الحواسيب المحمولة التقليدية، وكل ذلك من دون زيادة كبيرة في السعر أو الوزن أو الحجم.

تميل أفضل الأجهزة المزدوجة لأن تكون حواسيب محمولة قابلة للتحويل، التي تتميز بمفصلات بزاوية 360 درجة، حيث تدور لوحة المفاتيح ولوحة اللمس حول الجزء الخلفي من الشاشة، وهناك أيضاً بعض الحواسيب المحمولة المزدوجة الممتازة التي تعمل بالأساس بنظام التشغيل «ويندوز 11»، أو «كروم أو إس» للأجهزة اللوحية، مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل.

من المعترَف به أن هذه الأجهزة تميل للعمل بشكل أفضل كأجهزة لوحية، ولكنها لا تزال سهلة الاستخدام عندما تكون في وضع الحاسوب المحمول.

وفيما يلي ثلاثة من أفضل خيارات مجلة «سي نت» (CNET) للأجهزة مزدوجة الاستخدام لهذا العام.

* «لينوفو يوغا آي7» (14 بوصة) Lenovo Yoga 7i (14-inch)- أفضل جهاز مزدوج لمعظم الناس.

يعدّ «لينوفو يوغا آي7» جهازاً رفيعاً وقابلاً للتحويل، ويزن 3 أرطال، وهو خيار قوي لأي شخص يحتاج إلى حاسوب محمول للعمل في المكتب أو المدرسة.

ويوفر الهيكل المعدني بالكامل مظهراً فائقاً، وشعوراً رائعاً، كما أنه يحتوي على لوحة مفاتيح مريحة، ولوحة لمس فائقة الدقة تتّسم بالاستجابة والسلاسة.

وبرغم أنه خفيف في الميزات الإضافية مقارنةً بشقيقه المتميز «يوغا 9i» فإنه يحتوي على أحد مصاريع «لينوفو» المنزلقة لكاميرا الويب الخاصة به، التي تمنحك الخصوصية عندما تريدها، ويتمتع بعمر البطارية الطويل للتشغيل حتى 12 ساعة و45 دقيقة في اختباراتنا.

* «إتش بي سبكتر إكس 360 14» (HP Spectre x360 14) أفضل جهاز مزدوج الاستخدام.

إن التوصية بالحواسيب المحمولة التي تُكلف ما يقرب من 2000 دولار، التي تعتمد على الرسومات المدمجة، لا تعتبر من الممارسات الإيجابية، وبهذا السعر من المعقول أن نتوقع وحدة معالجة مركزية مخصّصة للألعاب أو إنشاء المحتوى، ولكن جهاز «إتش بي سبكتر إكس 360 14» هو الاستثناء النادر.

يعتبر هذا الجهاز المزدوج من أوائل الحواسيب المحمولة التي تتميز بوحدة المعالجة المركزية (CPU) «كور ألترا» (Core Ultra) الجديدة من «إنتل»، التي توفر أداءً قوياً اليوم، ومجهزاً لأعباء العمل المستقبلية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى ذلك، فإن تلك الرسومات المدمجة في معالج «كور ألترا» (Core Ultra) تُعد تحسيناً على الجيل السابق من «iGPU» من «إنتل»، ويتميز الهيكل المعدني بالكامل، وباللون الأسود غير اللامع بالروعة، تماماً مثل شاشة «OLED» عالية الدقة، وكاميرا الويب ذات 9 ميغابكسل الرائعة، سيّما عند دمجها مع ميزات «مؤثرات ويندوز ستوديو» (Windows Studio Effects)، و«خفض الضوضاء» (Noise Reduce) المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وبفضل وحدة المعالجة المركزية (CPU) «كور ألترا» (Core Ultra) من الجيل التالي، وشاشة «OLED» الرائعة، وجودة البنية الفائقة، تم إعداد جهاز «إتش بي سبكتر إكس 360 14»، ليتمتع بحياة طويلة ومفيدة، ويوفر قيمة جيدة. وفي حين أن نظام الاختبار لدينا شهد العديد من التحسينات التي دفعت السعر إلى ما يقرب من 2000 دولار، فإن السلسلة تبدأ من 1450 دولاراً، وغالباً ما يخضع السعر لبعص التخفيضات.

* «مايكروسوفت سيرفيس برو 8» (Microsoft Surface Pro 8) أفضل جهاز مزدوج الاستخدام قابل للفصل.

يستمر جهاز «مايكروسوفت سيرفيس برو 8» في الحصول على جميع الملاحظات الصحيحة إذا كنت تبحث عن حاسوب لوحي يعمل بنظام التشغيل «ويندوز» بالكامل، ويكون بمثابة حاسوب محمول يعمل بنفس النظام.

ومنذ ذلك الحين، شرعت «مايكروسوفت» بتحديث الجهاز وصولاً إلى «سيرفيس برو 8»، ولكن لم يتغير شيء يُذكر، بخلاف ترقية المعالج من معالجات «إنتل كور» (Intel Core) من الجيل الحادي عشر إلى رقائق الجيل الثاني عشر، إضافةً إلى خيار معالج «مايكروسوفت إس كيو 3» (Microsoft SQ 3) مع تقنية الجيل الخامس اللاسلكية.

إذا كنت تفكر في شراء جهاز «سيرفيس برو 8»، فإنه لا يزال متوفراً، ولكن بسعر أقل الآن، ونحن نُوصي به معظم الناس.*المصدر/ مجلة «سي نت»، خدمات «تريبيون ميديا».

