أخبار اليمن : موجة الحر مستمرّة.. وتحذير من أمطار ورياح وسيول

موجة الحر مستمرّة.. وتحذير من أمطار ورياح وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة في الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، البيضاء وتعز.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة ومرتفعات كل من الجوف، مأرب، أبين، لحج، ومناطق من سهل تهامة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية.

وأشار إلى هبوب رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الــ 45 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 20 -27 عقدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب - السدة : 57 ملم، سيئون : 49.4، إب : 8، إب - بعدان : 3، المهرة - صرفيت : 1.2، صنعاء : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات الجوف، صعدة، عمران، ذمار، ريمة، الضالع، البيضاء، تعز وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

وحذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، ومن الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وبالإكثار من شرب السوائل.