أخبار اليمن : مجزرة إسرائيلية جديدة في خان يونس

مجزرة إسرائيلية جديدة في خان يونساستشهد 71 فلسطينياً وأصيب أكثر من 280 آخرين، السبت، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان أن “حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس قبل قليل أكثر من 71 شهيدًا و289 إصابة بينها حالات خطرة لا تزال الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة”.

وقال الدفاع المدني في غزة “لا تزال هناك العديد من جثامين الشهداء متناثرة في الشوارع وتحت الركام وبين خيام النازحين لا يمكن الوصول إليها بسبب حجم القصف الكبير الذي استهدف به الاحتلال أماكن وخيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس”.

عشرات الشهداء والمصابين

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، حيث خلّفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أوّلية.

وأضاف المكتب في بيان إن الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى من مكان القصف والاستهداف.

وأشار البيان إلى أن “المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة”.

وأضاف “تأتي هذه المجزرة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد؛ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38345 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88295 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.