أخبار اليمن : العميد سريع: سنتخذ ما يلزم نصرة لدماء الشعب الفلسطيني

العميد سريع: سنتخذ ما يلزم نصرة لدماء الشعب الفلسطيني
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الأوضاع في قطاع غزة وآخرها ارتكاب العدو الصهيوني لمجزرة مروعة اليوم راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.
وأكد العميد سريع في بيان، أن التخاذل العربي والإسلامي شجع العدو الصهيوني على استمرار ارتكاب هذه الجرائم وعلى مرأى ومسمع العالم.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية وضمن تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، لتؤكد أنها مستمرة في موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان والحصار.
كما أكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وبحسب إمكانياتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.
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