أخبار اليمن : الأرصاد يطلق تحذيراً هاماً لسكان هذه المناطق

الأرصاد يطلق تحذيراً هاماً لسكان هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على محافظات تعز، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد على غرب مأرب، الجوف ومرتفعات تهامة وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية في فترتي الظهيرة والمساء.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 45عقدة، ورياح شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتعدى سرعتها الـ 32عقدة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 46 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ السدة-إب : 5.5 ملم، صرفيت. المهرة : 3.5، ذمار : 3.4، صنعاء. العرة : 3.2، المحويت : 3، البيضاء : 2.4، عمران : 2.2، تعز الحوبان: 2 ، حدة. صنعاء: 1.7، تعز المطار: 1.6 ، إب. بعدان: 1.4 ، الضالع: 0.8، ريمة: 0.5 ملم.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو قطع ممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والشابورة المائية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونصح المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والسواحل بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالإكثار من شرب السوائل.