أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد محمد العمري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد محمد العمريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد محمد العمري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكيل أمانة العاصمة الأسبق، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر رئيس المؤتمر في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الدكتور حسين عدبالله العمري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى، وإلى أبناء الفقيد يحيى ووائل ولؤي وبقية أفراد الأسرة وكافة آل العمري، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد أبو راس، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، وإسهاماته والاجتماعية وجهده المشهود في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،