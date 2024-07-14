أخبار اليمن : 9655 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

9655 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبرأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9655 فلسطينياً من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس.