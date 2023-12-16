الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الأنقاض بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 05:37 مساءً - قالت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 8 آلاف شخص ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض تقريبًا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض لكن الفرق الطبية لا تستطيع حصر أعدادهم.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء على الأغلب باتوا الآن في عداد الشهداء بعد بقائهم فترات طويلة تحت الأنقاض.

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض

كما أشارت إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض؛ بسبب عدم توافر المعدات الثقيلة التي تمكنها من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال مثل هذه المعدات إلى داخل قطاع غزة المُحاصر.

وأوضحت أن الطقس والبرد الشديد أيضًا يضاعف من معاناة النازحين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و900 ألف فلسطيني نزحوا، وبالتالي 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في مناطق متفرقة في جنوب القطاع، ويعانون ظروفًا إنسانية صعبة جدًا، حيث تدخل مياه الأمطار على الخيام.