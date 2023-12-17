الأوقاف الكويتية: اليوم صلاة الغائب على الأمير نواف في جميع المساجد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أئمة المساجد لأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى في كل مساجد دولة الكويت بعد صلاة الظهر مباشرة اليوم الأحد.

وأعربت الأوقاف الكويتية - في بيان لها - عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يوفق أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى.