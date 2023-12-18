مواجهات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مُعززة بالآليات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع الفصائل الفلسطينية وصفت بـ"العنيفة"، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنّ قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل المواطنين في أحياء مُختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب من مدرسة الفاطمية.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصًا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت قوات الاحتلال على ضوئها بتعزيزات إضافية من حاجز دير شرف.

وحلّق في سماء نابلس طيران الاستطلاع الإسرائيلي خلال المواجهات، التي أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص، بحسب مصادر صحية.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب شرق نابلس، واقتحمت مبنى يضم مركز إسعاف وسيطرت عليه وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية.