الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 20258 شخصًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20258 قتيلا منذ 7 أكتوبر.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 201 شخص على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الإعلام الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 100 صحفي شهيد، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، في وقت سابق من اليوم ، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 محتجزين إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

ورجحت حركة "حماس" مقتل المحتجزين الإسرائيليين الخمسة جراء غارة إسرائيلية على غزة.