المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال يرغم المدنيين على النزوح لمناطق ثم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح لمناطق ثم يقصفها ويقتلهم.

وأضاف في بيان صحفي: «جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من ثمانية أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك؛ قام بارتكاب 5 مجازر في ذات المنطقة مما أدى إلى ارتقاء 28 شهيداً و88 جريحاً».

وتابع في البيان: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد تضليل المدنيين وغالبيتهم أطفال ونساء من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم.

وطالب كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي مازال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، كما حمّل الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية.

وكانت السلطات الصحية في غزة قد أعلنت استشهاد 201 شهيد و 368 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20258 شهيدا و 53688 مصابا منذ 7 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.