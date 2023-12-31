استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق جراء قصف إسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - استشهد يوسف سلامة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق، وخطيب المسجد الأقصى، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة؛ ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وارتفعت حصيلة العدوان إلى أكثر من 21650 شهيدًا، ونحو 56 ألف مُصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.