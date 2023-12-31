ديوان الرئاسة بالإمارات ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - نعى ديوان الرئاسة بالإمارات، الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وقال ديوان الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد - "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان".

وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.