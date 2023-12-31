ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 ألفا و822 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 ديسمبر 2023 01:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 150 شهيدًا 286 مُصابًا، خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيانها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفًا و822 شهيدًا و56 ألفًا و451 مُصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم السادس والثمانين على التوالي، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها، كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، وأدى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.