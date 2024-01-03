الجرم الإسرائيلي يتواصل.. 79609 شهداء ومصابين خلال 89 يوما من العدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 02:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى 22313 شهيدًا و57296 مصابًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، 7 أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي عدد الشهداء والمصابين خلال 89 يومًا من العدوان إلى 79609.

وأضافت الوزارة أن نحو 128 فلسطينيًا لقوا حتفهم وأصيب 261 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ89، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى آلاف المفقودين.