سرايا القدس تعلن تدمير دبابتين وقصف مجموعة جنود إسرائيليين في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 04:29 مساءً - أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها على تليجرام، إنها تمكنت من قنص جنديين إسرايليين في محور التقدم شمال مخيم البريج، مؤمدة مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت أيضا التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد الأمام علي في منطقة معن شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وقالت إنها دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب"، واستهدفت دبابة أخرى في محاور التقدم شمال شرق خانيونس.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها دكت الحشود العسكرية لـ الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بـ خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت أيضا التحشدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المحطة في خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.