فلسطين: إسرائيل ترد على زيارة بلينكن ومسؤولين أوروبيين بتصعيد مجازرها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يناير 2024 03:31 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الفالوجة شمال قطاع غزة، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها في جنين، معتبرة إياها امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني في القطاع، وتحويله وفقًا لشهادات أممية لمكان غير قابل للسكن.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان، أن تلك المجازر المتواصلة في جميع مناطق قطاع غزة، ردٌّ إسرائيلي رسمي على التحرك الأوروبي والأمريكي المكثف، وزيارات عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية للمنطقة، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأكدت أن استباحة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين، إمعان إسرائيلي رسمي ومتواصل في الاستخفاف بالمجتمع الدولي، وبالشرعية الدولية وقراراتها، وتمرد متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.