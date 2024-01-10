أبو الغيط: نتطلع إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 08:27 مساءً - أكدت الجامعة العربية تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: "نتطلع إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني".

وأضاف: أشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

ووجه الأمين العام مسؤولي الأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي وتقديم الدعم المطلوب بكل السبل الممكنة.

وتابع متحدث الجامعة العربية: الدعوى تمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار في غزة ولكن أيضا لمساءلة إسرائيل.