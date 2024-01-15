استشهاد 33 فلسطينيا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال غزة فجر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 10:29 صباحاً - استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة بقطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، في اليوم الـ101 من العدوان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 33 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات، جرّاء قصف الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة.

وشهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفًا مدفعيًا مُكثفًا.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، علمًا أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24 ألف شهيد، و60 ألفًا و317 مُصابًا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.