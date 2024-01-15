الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24100 شهيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 02:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24100 شهيد و60834 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 132 شهيدًا و252 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.