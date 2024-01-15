انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 16.8 نقطة، وبنسبة 0.36 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 4612.66 نقطة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4629.41 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم: إن قيمة التداول بلغت مليونًا و752 ألفًا و670 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 25.3 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و399 ألفًا و301 ريال عُماني.
وأوضح تقرير البورصة أنّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.132 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.93 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 262 ألفَ ريالٍ عُماني مشكّلةً ما نسبته 14.96 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 461 ألفَ ريالٍ عُماني أي ما يعادل 26.29 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 199 ألفَ ريالٍ عُماني وبنسبة 11.34 في المائة.
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