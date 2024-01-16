الذهب يخسر بعض مكاسبه مع ارتفاع الدولار

الذهب يخسر بعض مكاسبه مع ارتفاع الدولارخسر الذهب بعض مكاسبه اليوم الثلاثاء، وتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2050.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 2054.10 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4 في المائة إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 968.96 دولار.