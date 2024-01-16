الذهب يخسر بعض مكاسبه مع ارتفاع الدولار
خسر الذهب بعض مكاسبه اليوم الثلاثاء، وتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2050.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 2054.10 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4 في المائة إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 968.96 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يخسر بعض مكاسبه مع ارتفاع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.