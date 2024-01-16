انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

انخفاض أسعار الغاز في أوروباانخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن قلة الإمدادات مقارنة بالطلب في ذروة موسم الاستهلاك خلال فصل الشتاء، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 2023.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن أسعار العقود النيذرلاندية -وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية- انخفضت اليوم بنسبة 5ر8 في المائة إلى أقل من 30 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

في حين ما تزال الأسعار أعلى من ضعف مستوياتها المعتادة في فصل الشتاء قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، إذ دفعت أسعار النفط في ذلك العام إلى مستويات هائلة، إلا أنها الآن أقل كثيرا من المستويات العالية التي سجلتها في 2022.

وسجلت أوروبا في العام الماضي احتياطات قياسية من الغاز الطبيعي، في حين جاءت معدلات السحب منها منخفضة نسبيا نظرا لضعف النشاط الاقتصادي في القارة؛ الأمر الذي قلص الطلب على الطاقة.

وتراجع استهلاك القطاع الصناعي للطاقة عن المعدلات الطبيعية، في حين استمرت إمدادات الغاز - وبخاصة الغاز الطبيعي - مستقرة، رغم المشكلات الجيوسياسية وارتفاع معدلات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

كما تراجع سعر الغاز النيذرلاندي القياسي اليوم بنسبة 5ر7 في المائة إلى 60ر29 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، كما تراجع سعر العقود البريطانية تسليم الشهر المقبل بنسبة ثمانية في المائة.