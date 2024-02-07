أمير الكويت يحضر مع سلطان عمان حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 03:31 مساءً - وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى ولاية الدقم العمانية ليحضر مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية).

وأقيمت بقصر العلم اليوم مراسم الاستقبال الرسمية لأمير الكويت، وتبادل أمير الكويت مع سلطان عمان الأوسمة، حيث قلده السلطان وسام آل سعيد والذي يعد من أرفع الأوسمة العمانية تقديرا منه للشيخ مشعل الأحمد الجابر.

في حين قلد أمير الكويت السلطان هيثم بن طارق قلادة مبارك الكبير، تقديرا له وما يبذله من إنجازات وجهود مميزة لسلطنة عمان وشعبها الشقيق.

من جانبه قال رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي في كلمة خلال حفل افتتاح مصفاة الدقم: "تكاتفت الجهود للعمل على مشروع مصفاة الدقم وهو أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي بتكلفة جاوزت 3.5 مليار ريال عماني".

وتابع أن المصفاة تعد أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها، ويتوقع أن تسهم في رفع إجمالي الطاقة التكريرية لسلطنة عمان إلى 500 ألف برميل يوميا

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن مصفاة الدقم إنجاز يدل على الإخاء التاريخي بين سلطنة عمان الشقيقة ودولة الكويت.

ولفت إلى أن مصفاة الدقم ستقوم بتصريف النفط الكويتي الخام والنفط العماني وتكريره محققة الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية بهدف الوصول إلى قدرة تكريرية تبلغ 425 ألف برميل نفط يوميا بحلول عام 2025