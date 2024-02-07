مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً
انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 12.8 نقطة، وبنسبة 0.28 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4546.61 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4559.43 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونين و880 ألفًا و56 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 15.4 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و495 ألفًا و978 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.182 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.77 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 474 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 16.46 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 696 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 24.17 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 222 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.71 في المائة.
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