الفصائل العراقية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 09:31 مساءً - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وهو أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.



الفصائل العراقية تستأنف الهجمات على القواعد الأمريكية



وأعلنت الفصائل العراقية بالأمس الجمعة، عن استئناف الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ.

وفي وقت سابق طالب مجلس النواب العراقي، في بيان صادر عنه اليوم السبت إلى إنهاء مهام القوات الأجنبية في بغداد، وأحال للحكومة مقترح قانون بهذا الشأن.

إنهاء التواجد الأمريكي في العراق



ويأتي ذلك بعد الهجمات المتكررة التي وقعت بين القوات الأمريكية المتواجدة في العراق والفصائل المسلحة الموالية لإيران.



وفي وقت سابق انطلقت جلسات الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن السوداني، رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وأضاف البيان أن "متخصصين عسكریين سيتولون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش الإرهابي، على أن تبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".

الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة



ولفت البيان إلى أنه "في ضوء ھذه المراجعة، سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول، مع الالتزام باتفاقیة الإطار الاستراتیجي الموقعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008، وأيضا الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید".