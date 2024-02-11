بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 77.56 نقطة، ليبلغ مستوى 7333.72 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.07 في المئة.

وتم تداول 243.3 مليون سهم عبر 14404 صفقات نقدية، بقيمة 80.4 مليون دينار كويتي (نحو 245.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 24.39 نقطة، ليبلغ مستوى 5943.75 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة، من خلال تداول 103.7 مليون سهم عبر 6856 صفقة نقدية، بقيمة 20 مليون دينار كويتي (نحو 61 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 96.52 نقطة، ليبلغ مستوى 8058.11 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.21 في المئة من خلال تداول 139.6 مليون سهم عبر 7548 صفقة، بقيمة 60.4 مليون دينار كويتي (نحو 184.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 13.07 نقطة، ليبلغ مستوى 5875.62 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 75.4 مليون سهم عبر 4235 صفقة نقدية، بقيمة 16 مليون دينار كويتي (نحو 48.8 مليون دولار).