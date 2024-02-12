الأونروا: عملية برية إسرائيلية في رفح سيكون لها نتائج كارثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 04:28 مساءً - حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدنان أبو حسنة اليوم الاثنين من أن أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، سيكون لها نتائج كارثية وستسفر عن استشهاد الآف المدنيين.

عملية برية إسرائيلية في رفح

وقال متحدث الأونروا، في تصريح له : 'إن إسرائيل تفكر في عملية استهداف كاملة للأونروا تتجاوز حتى قطاع غزة، فالحديث عن مشروع القرار المقدم بالكنيست الإسرائيلي لإيقاف عملها بالقدس مقر العمليات الرئيسي للوكالة، هو تطور خطير وغير مسبوق'.

وأوضح عدنان أبوحسنة أن قرار بعض الدول المانحة بتعليق الدعم المالي سيكون له تأثير كبير ليس فقط في غزة ولكن في جميع المناطق التي تعمل بها الوكالة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أدان في وقت سابق اليوم قرار لجنة الكابينيت الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر وكالة الأونروا في مدينة القدس المُحتلة..مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة البدء في تنفيذ الحرب المُعلنة على الوكالة الأممية لتصفيتها ..داعيا إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة إذا استمرت في انتهاك مؤسساتها.