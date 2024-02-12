مقاتلات حربية تشن غارات ضد مخابئ داعش في البادية السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 04:28 مساءً - شنت طائرات حربية تابعة للنظام السوري مدعومة من طائرات روسية على مواقع تختبأ بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خاصة بعد تصاعد هجمات خلايا التنظيم الإرهابي الكامنة في البادية السورية ضد نقاط أمنية، وضد مدنيين في مناطق تابعة للنظام السوري.

ووفقا لبيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مقاتلات حربية روسية شنت غارات جوية لليوم السادس على التوالي ضد موقع لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور، وذلك بعد تصعيد خلايا التنظيم الإرهابي من هجماتها ضد مواقع قوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية.

ووثق المرصد محاولات صعَّد فيه التنظيم الإرهابي هجماته، أبرزها التسلل لإحدى النقاط العسكرية بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر، كما وثق له اشتباكات مع مسلحين مرافقين لجامعي الكمأة، بالقرب من منجم الأسفلت ضمن بادية البشري غربي دير الزور، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

أيضا شن التنظيم الإرهابي، قبل يومين هجوما على نقاط ومواقع تابعة للنظام بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية، وقامت بمحاولة قطع الطريق الواصل بين البلدتين، وعليه اندلعت اشتباكات بين الطرفين استمرت لساعات، قبيل انسحاب عناصر التنظيم الإرهابي نحو عمق البادية.