رويترز: الحوثيون قصفوا سفينة متجهة إلى إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 06:32 مساءً - ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، أن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية، وترفع علم جزر مارشال استُهدفت بصواريخ في حادثين وقعا خلال دقيقتين أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ليتبين بعد ذلك إنها كانت متجهة إلى إيران، بحسب رويترز. أضافت الشركة أن ناقلة البضائع أصيبت ولحقت بها بعض الأضرار على جانبها الأيمن.

قصف سفينة متجهة إلى إيران

وقالت أمبري، في البداية إن الناقلة رصدت مقذوفا بالقرب منها على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.

وأوضحت أمبري، أن هناك مؤشرات على أن السفينة كانت متجهة إلى مدينة بندر الإمام الخميني في إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من الرهائن في غزة ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق 'النصر الكامل' على حركة حماس بأنه ضروري لاستعادة الرهائن بالكامل.