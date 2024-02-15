الهلال الأحمر الفلسطيني: الافتراءات الإسرائيلية محاولة لتبرير جرائمها ضد الأطقم في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 09:35 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رفضها اعتقال الاحتلال العاملين في مستشفى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال جيش الاحتلال إنه خلال عملية في مستشفى الأمل الأسبوع الماضي، اعتقلت قواته حوالي 20 شخصًا زعمزت أنهم من أعضاء “حماس” وكانوا مختبئين في المستشفى.

تسعة طواقم طبية وادارية

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تسعة من طواقمها الطبية والإدارية اعتقلت، بالإضافة إلى عدد من المرضى ومرافقيهم.

كما أوضحت المنظمة أن موظفيها “لا يقومون بأي عمل خارج نطاق مهمتهم الإنسانية”، مشيرة الى أن أساليب قوات الاحتلال في التشهير بالطواقم الطبية واتهامها بالقيام بأعمال تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية ما هي إلا محاولة سيئة لتبرير ارتكابها جرائم حرب من خلال قتل الطواقم الطبية بالإضافة إلى قصف وتدمير المستشفيات، بحسب ما جاء في بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس.

وترى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذه الاتهامات ما هي إلا جزء من سلسلة من الذرائع التي تختلقها قوات الاحتلال لتبرير حصارها وقصفها واقتحامها للمستشفيات وقتل طواقمها الطبية وغيرها في قطاع غزة.