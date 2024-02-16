الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني
يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، ما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولارات للأوقية، وخسر ما يزيد على واحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن، وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 892.04 دولاراً للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 938.55 دولاراً، فيما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.93 دولاراً للأوقية.
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