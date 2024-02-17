وزيرة شؤون المرأة الليبية: الوضع في ليبيا معقد ومتغير وتشهد تحولات سياسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 02:29 مساءً - انتصار عبود هي ناشطة حقوقية عملت في المجال الثقافي وتولت العديد من المناصب حتي أصبحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، التقينا بها في حوار مصارحة عن الأحداث في طرابلس ودور المرأة الليبية والحرب الفلسطينية والعلاقات المصرية وكان لنا هذا الحوار

*في البداية نريد التعرف علي الأحداث الجارية في ليبيا؟

** بالنسبة للأحداث والأوضاع في ليبيا سأتحدث عن الاوضاع من الجانب الاقتصادي، حيث يواجه قطاع النفط مجموعة من التحديات المفصلية التي تهدد بعرقلة المستهدفات الطموحة التي وضعتها المؤسسات المعنية بالبلاد من أجل رفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول العام 2030.

وعلى الرغم من احتواء تأثير الاضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع على وقع الاحتجاجات التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاج، إلا أن حقول النفط عادة ما ترزح تحت وطأة تهديدات بتكرار تلك الأوضاع من جديد، وبما يشكل تحدياً أمام تلك المستهدفات، ذلك أنه لا ضمانة حقيقية لعدم تكرار تلك الاضطرابات المؤثرة.

اما من الجانب السياسي بناء عن الإحاطة السابقة التي تحدث عنها السيد عبدالله بأثيلي الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا إن الوضع سيتفاقم ويسبب مزيدا من المعاناة للشعب هناك إذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة في جميع أنحاء البلاد مرت الأزمة الليبية بالعديد من المحطات والأشكال من التحالفات والصراعات، الأمر الذي جعل من ليبيا ساحة من ساحات تصفية الصراعات الدولية حول التأثير والنفوذ والمصالح بين دول كبرى ودول إقليمية أثر بشكل مباشر وصريح على مجريات الأحداث في المشهد الليبي، الذي يعيش حالة من الانقسام المجتمعي حول العديد من القضايا الجوهرية في تأسيس الدولة ونظام تشابك محطات المشهد الليبي بين داخل متشتت وخارج متعارض بشكل كبير في مصالحه، انعكس بصورة مباشرة على مسارات الأحداث والأزمات وبذلك أصبحت مسارات التسوية والمالات أكثر غموضاً وبعدًا عن تحقيق الاستقرار المنشود.

*متي تستقر الأوضاع في ليبيا ؟

** الوضع في ليبيا معقد ومتغير، حيث تشهد البلاد تحولات سياسية وأمنية واجتماعية، وتمر ليبيا بعملية انتقالية صعبة بعد الانتفاضة الشعبية عام 2011 وسقوط نظام القذافي، وهناك جهود دولية وإقليمية مستمرة لحل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات سياسية وجهود للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

ومن المهم أن يتوحد الليبيون ويعملوا معًا على إيجاد حلول سياسية شاملة تعزز الاستقرار وتعمل على توحيد البلاد وبناء مؤسسات قوية وديمقراطية. كما يلعب الدعم الدولي دورًا هامًا في تعزيز العملية السياسية والتوصل إلى حل سلمي.

على الرغم من التحديات الكبيرة، فإن الأمل يكمن في أن يتمكن الليبيون من التوصل إلى تسوية سياسية شاملة والتوجه نحو مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد.

وتستقر الاوضاع في ليبيا عند اتفاق جميع الاطراف السياسة بالدولة الليبية و التزامهم بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا ووضعها فوق كل الأولويات الأخرى، و تأكيد على التزامهم بالمسار الديمقراطي المستند إلى احترام نتائج العملية الانتخابية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، و على تمسكهم بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، و على التزامهم بمراعاة القواعد العامة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والالتزامات المنبثقة علي المعاهدات الدولية التي تعد ليبيا طرفا بها، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الليبية.

*ماذا عن العلاقات المصرية الليبية؟

**العلاقات بين مصر وليبيا لها تاريخ طويل ومتشابك، ويتمتع البلدان بروابط جغرافية وثقافية وتاريخية واقتصادية قوية، وعلى مدار العقود العديدة، تم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة بين البلدين، ويشمل هذا التعاون التجارة والاستثمار والأمن والدفاع والثقافة والتعليم والصحة والطاقة والنقل وغيرها من المجالات.

بعد الثورة الليبية في عام 2011 وسقوط نظام القذافي، شهدت العلاقات بين البلدين فترة من التوتر والتقلبات، ومع ذلك، استمر التواصل والتعاون بين الحكومتين المصرية والليبية في محاولة لتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا.

وعلى مستوى الأمن، تعمل مصر وليبيا سويًا على مكافحة التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن الحدودي، حيث تشترك في تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، والقاهرة أيضًا تواصل دعم العملية السياسية في ليبيا والعمل على توحيد الليبيين وتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.

*ماذا عن الموقف العربي من القضية الفلسطينية؟

**الموقف العربي من قضية فلسطين قد تطور على مر السنين ، وتعكس تحولات سياسية ومواقف مختلفة للدول العربية، ومع ذلك، فإن هناك بعض العناصر الأساسية التي تتفق عليها معظم الدول العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية .



*تقيمك لموقف أمريكا من جرائم حرب اسرائيل ضد الفلسطينيين؟



**على مر السنين، لعبت الولايات المتحدة دورًا هامًا في دعم إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وتاريخيًا، كانت العلاقات بين البلدين وثيقة، والولايات المتحدة عادة ما تستخدم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية إسرائيل من الإجراءات الدولية القاسية.

ومع ذلك، هناك رؤية متنوعة للموقف الأمريكي بين الأفراد والمجموعات داخل الولايات المتحدة، بعض الأفراد والمنظمات ينتقدون الدور الأمريكي في دعم إسرائيل ويعتبرونه تحيزًا واضحًا، ومن الجهة الأخرى، هناك أيضًا الذين يرون العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل كأمر استراتيجي وضروري للأمن القومي للولايات المتحدة في المنطقة.

من المهم أن نلاحظ أن الموقف الأمريكي قد تغير عبر السنوات، وقد تأثر بالأحداث والتطورات في المنطقة، وتوجد أيضًا أصوات داخل الولايات المتحدة تنادي بضرورة تحقيق عدالة وحقوق الإنسان في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

*نريد أن نتعرف على وزارة المرأة الليبية وطبيعة عمل؟

**وزارة المرأة هي جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعتبر وزارة المرأة وجهة مهمة في العديد من الدول حول العالم، حيث تعمل على تعزيز وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق تكافؤ الفرص.

وتشمل طبيعة عمل وزارة المرأة عدة نواحٍ، بما في ذلك:

1. وضع السياسات: تقوم الوزارة بوضع السياسات والإطار القانوني لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتهن في المجتمع والاقتصاد والحياة السياسية، وتتضمن هذه السياسات تعزيز التعليم والتدريب المهني للنساء، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية وحقوق الإنجاب، ومكافحة العنف والعنف الأسري.

2. تنفيذ البرامج والمشاريع: تعمل الوزارة على تنفيذ برامج ومشاريع محددة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه البرامج توفير الدعم المالي والمهني للنساء اللائي يعانين من صعوبات اقتصادية أو اجتماعية، وتعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا المرأة، وتوفير الخدمات الاستشارية والقانونية للنساء المحتاجات.

3. التعاون والتنسيق: تعمل الوزارة على التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، لضمان تنفيذ السياسات والبرامج وتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين.

4. البحث والتحليل: تقوم الوزارة بإجراء البحوث والتحليلات المتعلقة بقضايا المرأة، والتي تساعد في فهم التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع وتحديد السياسات والإجراءات الفعالة لتعزيز حقوق المرأة.

وهذه هي بعض الجوانب العامة لطبيعة عمل وزارة المرأة، وتختلف مهامها وأنشطتها بين الدول المختلفة وفقًا للتحديات والاحتياجات المحلية.

ما هي خطط الوزارة حيال ملف المرأة في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد؟

الأزمات يمثل موضوعًا هامًا يستحق النقاش والتفكير، فعندما تحدث أزمات مثل الحروب، أو الكوارث الطبيعية، أو الأزمات الاقتصادية، فإن المرأة تتأثر بشكل خاص وتواجه تحديات إضافية. وفيما يلي بعض النقاط التي يمكن التركيز عليها في هذا السياق:

1. العنف القائم على النوع الاجتماعي: تعتبر النساء والفتيات عرضة لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الأزمات، ويجب توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات اللاتي يواجهن هذا النوع من العنف.

2. الوصول إلى الخدمات الصحية: قد ينعدم الوصول السهل للنساء إلى الخدمات الصحية الأساسية خلال الأزمات، ويجب توفير الرعاية الصحية اللازمة والوقاية لهن.

*هل لديكم خطة للعمل على دعم وتمكين المرأة فى مجالس البلديات والانتخابات البرلمانية القادمة؟

**وضعت الوزارة خطة لتعزيز دعم وتمكين المرأة في مجالس البلدية والبرلمانية، وتشمل عدة خطوات يتم إتخاذها وهي:

1. يمكن إقرار تشريعات وسياسات تلزم المجالس البلدية والبرلمانية بتحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز المشاركة النسائية في هذه المجالس، ويمكن أن تتضمن هذه التشريعات حصصاً نسائية مخصصة أو آليات تشجع المرأة على الترشح والمشاركة الفعّالة.

2. يجب توفير برامج توعية وتثقيف تستهدف النساء وتعزز معرفتهن بحقوقهن ودورهن في العمل السياسي. يمكن تنظيم ورش عمل وندوات وحملات توعية لتعريف النساء بأهمية المشاركة السياسية والتحديات التي قد تواجههن.

3. يجب توفير برامج تدريبية تهدف إلى بناء قدرات النساء في مجالات القيادة والحوار واتخاذ القرار والمهارات السياسية الأخرى، وأن تعقد هذه البرامج بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية ذات الخبرة في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.

4. يمكن تعزيز التعاون بين المجالس البلدية والبرلمانية والجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وأن توفر هذه الشراكات الدعم والموارد اللازمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية.

5. يجب أن يتم إيلاء اهتمام خاص لزيادة التمثيل النسائي في هذه المجالس، ويمكن تطبيق سياسات إيجابية تشجع النساء على الترشح وتعزز فرصهن للفوز في الانتخابات، مثل تخصيص المقاعد أو تعديل أنظمة الانتخابات.

6.يجب إنشاء آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ هذه الخطة العمل. يمكن أن تقوم المنظمات المحلية والجهات المعنية بمراقبة التنفاذ وتنفيذ الخطة وتقييم نتائجها، وأن تتم مراجعة الخطة بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحديثها وفقًا للتطورات والتحديات الحالية.

وأن هذه الخطوات هي مجرد أفكار عامة ويمكن تخصيصها وتعديلها وفقًا للسياق المحلي والثقافي والقانوني. ينبغي أيضًا أن يتم تنفيذ هذه الخطة بشكل متكامل ومتعدد الأبعاد، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبالتعاون مع المنظمات المجتمعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

*نريد أن نتعرف عن مشروع امرأة من طراز خاص الذي تم إطلاقه من أجل المرأة الليبية؟



**تهدف هذه الفعالية من المشروع إلى تكريم وتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات الملهمة للنساء اللواتي يتمتعن بطابع وطراز خاص في حياتهن المهنية والشخصية، حيث ان المشروع انطلق بثلاث مراحل قبل المشروع وهو عرض وشرح مفصل عن المشروع والاليه والمرحلة الثانية فتح باب الترشيح السيدات ممن يروهن او نراهم مؤثرات علي جميع الأصعدة والان المشروع بمرحلته الأخيرة للإنجاز.

*ما دور المرأة العربية في المجتمع الليبي؟

**دور المرأة العربية في المجتمع الليبي يمتلك تأثيرًا كبيرًا ومتعدد الجوانب تاريخيًا، وكانت المرأة الليبية تلعب دورًا هامًا في المجتمع، ولكن كانت تواجه تحديات وتقييدات في بعض الأحيان.

ومنذ الثورة الليبية عام 2011، شهدت ليبيا تحولات سياسية واجتماعية هامة، وتم تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتم تأسيس العديد من المنظمات النسائية والمراكز الثقافية التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وفي الحكومة والسياسة، شاركت المرأة الليبية في العملية السياسية والإدارية، وفي عام 2012، تم انتخاب أربع نساء في المجلس الوطني الانتقالي، وهو هيئة تشريعية انتقالية في ليبيا. كما شغلت المرأة الليبية مناصب وزارية وقضائية ودبلوماسية.

ومن الناحية الاقتصادية، تعمل النساء الليبيات في مختلف القطاعات والمهن، سواء في القطاع العام أو الخاص. وتشجع الحكومة الليبية المرأة على المشاركة في العمل الاقتصادي وتقديم الدعم لريادة الأعمال للنساء.

ومن الجانب الاجتماعي، تلعب المرأة الليبية دورًا هامًا في بناء الأسرة وتربية الأبناء والحفاظ على القيم والتقاليد الثقافية، كما تسعى العديد من المنظمات النسائية في ليبيا إلى تعزيز التوعية بحقوق المرأة ومكافحة العنف ضدهن.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه المرأة الليبية في المجتمع، وتظل بعض التحيزات الثقافية والاجتماعية قائمة، وتشهد بعض المناطق النزاعات والاضطهاد الذي يؤثر على حقوق المرأة، ومع ذلك، فإن هناك توجهًا عامًا نحو تعزيز دور المرأة ومكافحة التمييز ضدها في ليبيا، وفي النهاية، يمكن القول أن المرأة العربية في المجتمع الليبي تلعب دورًا مهمًا في مختلف المجالات، وتسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

*هل هناك تعاون بين وزارة الدولة لشؤون المرأة الليبية ومصر؟

**نعم هنالك تعاون مباشر بين وزارة الدولة لشؤون المرأة وبين مصر فقد شاركت الوزارة في عدة برامج وأنشطه ومؤتمرات بالقاهرة، وساهم ذلك التعاون ايضا في تعزيز حقوق المرأة و بعض المجالات ويشمل هذا التعاون علي: في مجال حقوق المرأة والتشريعات المتعلقة بها، والأبحاث والتقارير والخبرات العملية لتعزيز الفهم المشترك وتطوير سياسات وبرامج فعالة لتعزيز حقوق المرأة.

وتعزيز القدرات والتدريب: يمكن للتعاون أن يركز على تعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق المرأة من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة. يمكن أن تغطي هذه البرامج مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل التوعية بالقضايا النوعية وتعزيز القيادة النسائية وتنمية مهارات الإدارة.

و تبادل الأفكار والممارسات الجيدة: يمكن أن يتضمن التعاون تبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والتعاون على تطوير برامج ومشاريع مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.