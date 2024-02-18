سفير الكويت لدي قطر: علاقات البلدين تاريخية وتحمل سمات مشتركة مبنية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 08:29 مساءً - أكد السفير خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى قطر، إن الكويت وقطر ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة ذات خصوصية متميزة، وتحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف.

وأوضح سفير الكويت في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى الدوحة تحمل أسمى معاني المحبة والتقدير لقطر حكومة وشعبا.

وأضاف أن البلدين يسعيان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال الشعبين الشقيقين، مبينا أن هذه العلاقات تعكس إصرار القيادتين السياسيتين الحكيمتين على الدفع والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملا.

وأشار إلى اللجنة العليا المشتركة التي تأسست عام 2002 من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي.

وأوضح سفير دولة الكويت لدى الدولة، أن ما يجمع البلدين يتجاوز حدود مفاهيم الدبلوماسية والجغرافيا إلى ما هو أكثر من ذلك " فهي صلة عميقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، حيث وشائج القربى بين الشعبين اللذين تلاحما في السراء والضراء".