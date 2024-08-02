الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2463.48 دولار للأوقية (الأونصة)، لترتفع الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2507.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.92 دولار، فيما زاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 973.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 912.07 دولار.
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