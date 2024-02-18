الكويت تؤكد ضرورة التصدى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 08:29 مساءً - أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الصباح ،على ضرورة التصدي للانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .



وطالبت الشيخة جواهر في تصريح اليوم ألأحد ، خلال أعمال الدورة ال53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستضيفها "الدوحة "، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"،المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة وفتح ممرات إرسال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أهمية ما تتضمنه الدورة من بنود مثل التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة إلى جانب الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنه من ضمن بنود هذه الدورة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومواكبة تنفيذ الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان